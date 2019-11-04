尼馬再惹官非　接生費拖足8年！

個仔都成8歲大，尼馬居然仲拖住冇畀接生費，結果最近畀個醫生告上法庭索償！

得閒就會去惹麻煩嘅巴西球星尼馬，近日又收到律師信，一名叫 Herbert Kramer嘅醫生，指控尼馬同前女友Carol Dantas拖欠接生及產檢費，索償5萬雷亞爾（約98,129港元）。訟詞話 Herbert Kramer喺2011年會同另外兩名專家，負責為Carol Dantas接生，順利誕下大衞盧卡，當時尼馬只係得19歲，但係過咗咁多年，佢都仲未找清筆數。

對於呢單訴訟，尼馬方面拒絕置評，Carol Dantas嘅代表律師就反駁話Carol 前排再生細路， Herbert Kramer都只係收咗1.5萬雷亞爾（約29,438港元），8年前嗰筆擺明掠水。Herbert Kramer一方解釋兩張單差異咁大，原因係上次佢要由位於山度士嘅診所，走到去55公里外嘅聖保羅接生，所以貴啲囉。

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