射死曼聯又點　冇正選寧去中超美職

利物浦今季有2次幾乎被打破英超不敗之身，除咗上場驚險反勝阿士東維拉之外，之前作客曼聯，亦幾乎全失3分。

該仗紅軍由後備上陣嘅拉爾拉拿於85分鐘近門射入逼和1:1，令人再次記起呢位已經效力咗5年嘅無名英雄。

現年31歲嘅拉爾拉拿2014年由修咸頓加盟利物浦，頭3季都算係主力，但過去2季因為傷患問題，以及球隊人腳愈來愈鼎盛，令呢位英格蘭國腳上陣機會愈來愈少，上場擊敗維拉，先至係拉爾拉拿自3月以來，首次正選上陣，而且係頂替停賽嘅法賓奴泰華利斯，意味當法賓奴復出後，佢又要坐回後備席。

英國傳媒指，已經有中超及美職球隊向利物浦提出簽入拉爾拉拿，為咗爭取更多上陣時間，拉爾拉拿考慮明年1月轉會市場重開後就走人。

中超球會可以出更高人工，但過去唔少英格蘭球星選擇去美職，包括碧咸、謝拉特、朗尼，畢竟英美文化相近，比較易適應生活。

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