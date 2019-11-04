周末開戰！方駿宇詹家圖率25港將澳門鍊過

一年一度賽車界盛事「澳門格蘭披治大賽車」將於11月14日至17日舉行，香港將派出25位車手參加4個項目。香港首位一級方程式F1實習車手方駿宇以及有份代表出戰羅馬賽車運動會的詹家圖，將分別參加GT世界盃及房車世界盃。至於澳門大賽車常客歐陽若曦由於轉戰其他賽事，今年不會參加澳門大賽車，車迷無緣一睹他的黃色「檸茶戰車」疾馳東望洋賽道。

周一（4日）六位香港車手出席香港汽車聯會舉行的授旗儀式，包括將以外卡身份出戰房車世界盃的黃桂華，今次他將與賽事9屆冠軍、來自英國的侯夫（Rob Huff）同場較勁，第22年有份出戰澳門大賽車的他表示很期待，「賽事今年採用TCR制，大家都是用同一款車，對車手來說是純技術較量。我的目標是完成賽事，享受比賽。」

工作佔據著香港人生活一大部分，放工後做自己喜歡做的事，或許是香港人一個小小的願望，工程師鍾永強慶幸自己夢想成真，踏上車手之路。2013年起鍾永強與賽車結緣周末北上練車，放假到全國多個地方出戰中國GT盃等賽事。今年經過兩場紹興資格賽後，鍾永強將與另外11位香港車手出戰今年首設的「大灣區GT盃」，力爭個人首個澳門賽車冠軍，他說：「雖然我們是Gentlemen drivers（業餘車手），但我也很有信心，盡量爭取好成績。始終我都有個夢想。」

是次賽事包括六項賽事，包括：「澳門格蘭披治三級方程式大賽 — 國際汽聯三級方程式世界盃」、「澳門GT盃 — 國際汽聯GT世界盃」、「澳門東望洋大賽 — 國際汽聯房車世界盃」、「澳門格蘭披治電單車大賽」、「澳門房車盃」和「大灣區GT盃」。11月14、15日(星期四、五)為練習和排位賽，16、17日則是正式賽事日。