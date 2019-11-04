港超聯　補時入波！冠忠南區追和香港飛馬

「中銀人壽香港超級聯賽」周一晚（4日）假香港大球場上演的賽事，香港飛馬憑着佐佐木周及查理士兩位援將於下半場的入球一度領先2比0，而冠忠南區則由高美斯及許宏鋒戰至補時階級的入球扳平，最終雙方打成2比2平手完場，各得1分。

今仗有較多人腳調動的香港飛馬，今仗改由張春暉把關，在主力文迪斯因傷缺陣外下，更分別派出李藹軒及雷傑名兩位年輕小將上陣。主隊於比賽有較多攻勢，大衞拉菲爾先於14分鐘在禁區外抽射地波，被謝德謙橫身救出，1分鐘後再於右路底線回傳予佐佐木周在敵衞力壓下近射，惟未能射破謝德謙十指關。冠忠南區戰至28分鐘力圖反撲，川瀨浩太抽射省中人，積施利右路長傳，惟陳肇鈞門前於左路未能把握機會。33分鐘，許宏鋒左路禁區內回傳予狄卡奥起腳被救出。雙方於完半場前均有入球機會，大衞拉菲爾35分鐘於禁區頂推順後抽射被救出，之後馬高斯快射則告斜出。42分鐘，陳肇鈞與列文撞牆後於禁區內起腳，惟角度太正被張春暉沒收，雙方互交白卷入更衣室。

主隊於換邊後僅4分鐘先開紀錄，佐佐木周把握比圖解圍不果於禁區內射成1比0，至於在55分鐘入替馬高斯的查理士，在上陣僅3分鐘便有入球進帳，左路接應李藹軒妙傳殺入禁區起腳射成2比0，不過冠忠南區則在2分鐘後將比數拉近，比圖接應狄卡奥右路罰球，頭槌二傳予高美斯門前插水式頭槌頂成2比1。客軍一度有機會扳平，陳肇鈞66分鐘回傳予狄卡奥挑傳給夏志明門前跳頂高出。為客隊後備上陣的查維斯，戰至81分鐘接應隊友長傳右路門前轉身起腳，被年滿20歲的「壽星仔」米哥加斯洛及時解圍。香港飛馬戰至92分鐘有查理士未能把握反擊攻勢射斜，儘管主隊看似全取3分之際，冠忠南區戰至93分鐘憑着許宏鋒把握隊友長傳，於禁區乘着張春暉出迎時再加一腳，將比數改寫成2比2完場。

冠忠南區隊長謝德謙賽後表示，球隊於比賽尾段體能開始下降，而許宏鋒今季上陣時間不多，所以對他在完場前仍能走到最前位置感意外。對於今季第二次在補時階段入波，「阿謙」認為有幸運成份，並強調球隊需要在防守時的集中力有所改善。