學界停擺維持練習　英華負男拔仍獲肯定

學界剛剛重開，今天（4日）的彩虹道體育館便上演一場大戰。英華書院和拔萃男書院前三節咬緊比分，最後關頭34：34，男拔的高金衛博得犯規，儘管兩罰中一，但搶到進攻籃板補籃命中。英華隨後連續兩次失誤，最終以36：40落敗。

這種情況，總會習慣性看向英華主教練朱耀明。一如往常，場邊的他猛地跺地，喊得嗓子都啞了。賽後體育館空蕩蕩的，只剩英華圍成一圈，檢討了很久。想不到他笑說：「其實他們很不錯，即使之前學界停擺，也一直維持練習。我給8分。」正如朱sir常常強調，最重要的事永遠不是輸贏。

學體會一再「基於不明朗因素及安全考慮」延遲學界賽事，並宣布年度盛事精英賽將會改期，直到另行通知。對英華這所傳統籃球名校來說，兩項比賽的意義，遠比外界想像來得重。「教了英華十幾年，老師和舊生還會經常聚在一起，說說以前某場比賽怎贏，另一場誰發揮不好連累輸球。球賽是很濃烈的回憶。」這種回憶可以凝聚一群人，那群人裏面，有忙著讀書的學生、攝影學會，有家長，也有舊生。一起為著某記封阻叫囂，某次掉球嘆氣。「如果英華沒了籃球，都幾『大鑊』，大家都很留意籃球隊，追看媒體報導，打入修頓更會坐滿觀眾席。籃球讓我們連繫起來。」

聽過很多學生說「還我學界」，朱sir明白這種努力過後一場空的心情：「每年大家都為學界付出很多，一但取消，就會失去目標。現在學界重開，雖然賽程推擠在一起，很密很辛苦，但再辛苦他們都不想放棄。」而精英賽作為學界最高殿堂，加上舖天蓋地的宣傳，意義更加特殊。誰不想自己的努力被看見？「雖然未必拿到精英賽入場券，但如果取消比賽，便連希望也沒有。」

縱使學界停擺接近一個月，未知精英賽會否舉行，似乎也不在控制範圍內。英華還是維持恒常練習，邀約友誼賽，「年輕人很多時候見到機會才去準備，但應該準備好自己，去迎接機會才對。不是有學界才練球，有精英賽才用心，太遲了。」哪怕整年沒有比賽，若不想籃球生涯停留在中學，希望繼續往甲組發展，現在也要著手準備。即使今天輸球，至少準備自己這點，英華做到了，值得8分。