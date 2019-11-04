港超聯　破兩年入球荒　許宏鋒：好興奮！

周一（4日）晚在香港大球場上演的港超賽事，冠忠南區最終憑補時3分鐘許宏鋒的入球，以2比2逼和香港飛馬，攞番1分之餘，更創造出開季至今各項賽事7場不敗的佳績。

擔任左翼衞的許宏鋒，今場不斷在左路上上落落，多次送出具威脅的傳中球之餘，更在尾段為南區射入扳平一球。他指出，這是按主教練鄭兆聰（Ricky）的賽前部署：「今日部署上自己係打上啲，我哋知大球場面積又闊又長，而兩邊翼衞又有速度可以上上落落，令對方後衞要返去防守，而我成場波都有好多出波同埋門機會，打出嚟效果唔錯。」

許宏鋒入球後激動到脫去球衣，極速奔走到場邊與後備席的職、員相擁慶祝，他對此解釋：「上季成季冇入波，今場壓番上少少嚟打，攞番進攻嘅感覺，仲要係破埋2年嚟嘅入球荒，難免係激動啲！」翻查紀錄，他上一顆入球是2季前主場贏標準流浪2比1時射入的，咁耐之後再入波，都難怪佢咁興奮嘅。

不過，相比起打破入球荒，他認為這個「士哥」對維持球隊現時高傲士氣更為重要：「咁樣臨完場前攞番1分，幫到球隊延續不敗紀錄，對成隊波上下嘅信心有好大幫助。」