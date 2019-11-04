阿仙奴候任新帥3揀1　兩個舊將你點揀？

英超阿仙奴自從舊年夏天有名帥雲格離隊，改由艾美利領軍後，戰績未見提升，甚至不進反退，近排就傳得好激，話「兵工廠」計劃短期內戰績冇改善的話，隨時會炒埋艾帥。至於會搵邊個頂上？上星期就傳出過可能搵摩連奴，不過阿仙奴高層已經公開否認，今日，就傳出「兵工廠」已經鎖定三大候選人，包括兩名舊將韋拉同阿迪達，仲有一個就係名帥阿里基，各位「廠迷」又會點揀先？

對於上星期英國《泰晤士報》指，阿仙奴總監辛尼爾同名帥摩連奴一齊睇阿仙奴場歐霸盃，賽後仲一齊食飯嘅報道，據聞阿仙奴高層已經公開否認事件。事實上，英媒都認為，以「寸王」以前帶領車路士同曼聯期間，同「兵工廠」及雲格勁多牙齒印，「廠迷」唔會歡迎佢嚟執教。至於真正有機會頂替艾美利人選，依家就有三個。

據知，其中兩個候選人都係前阿仙奴隊長，分別係韋拉同阿迪達，其中韋拉依家喺法甲教緊尼斯，上季呢班波拎到法甲第7，唔失禮，今季就反而下滑少少，依家排緊13位。至於阿迪達退役之後，就去咗曼城做助教，跟名帥哥迪奧拿搵食。事實上，哥帥今年已經多年公開讚賞阿迪達嘅教波功力，講到底，阿仙奴喺簽艾美利之前，都有諗過搵阿迪達，就知搵佢教根本完全唔出奇。

最後一位候選人則係前祖雲達斯名帥阿里基，之前一直有傳佢好想挑戰英超，就喺同阿仙奴扯上關係之前，連曼聯都據聞有興趣搵佢。不過點講都好，艾美利今鋪睇嚟都非走不可，事關早前有多達5萬5千名球迷參與咗個網上投票，結果有多達88%球迷想艾美利落台。依家《鏡報》話阿仙奴會畀多一個月時間佢，如果球隊戰績再冇起色，到時就會正式炒人換帥囉！

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