上訴紅牌！普捷天奴：咪搵孫興民祭旗

英超熱刺尋晚作客愛華頓打和1比1，尾段熱刺前鋒孫興民一記飛剷，間接引致愛華頓中場安祖高美斯足踝恐怖骨折，事後球證本來判罰「老孫」黃牌，但經VAR翻睇片段，就畀咗紅牌趕呢位南韓球星出場。今日熱刺領隊普捷天奴就話，打算為孫興民提出上訴，希望推翻面紅牌，佢認為孫興民根本係畀球證拎嚟為呢次恐怖受傷「祭旗」孭鑊，呢面紅牌好唔抵喎！

普捷天奴話：「其實大家好清楚，孫興民根本無意去引發之後嘅問題，根本冇可能判罰紅牌。球證本身係畀黃牌，只係VAR改變咗個判決為紅牌，所以我哋要出手幫助孫興民。今次事件係充分反映咗VAR嘅用途係未界定清楚，翻睇VAR只係應該審視個攔截係咪離譜，而唔係去睇之後情況。我依家都唔知點（係咪上訴）？球會會睇吓係咪可以提出上訴去推翻判決。」

其實英超賽會係事後曾發出聲明，解釋番個罰牌點解會由黃變紅：「孫興民被罰紅牌原因，係佢危害到對手球員的安全，之後發生的事都係由佢的剷波引起。」照咁講，普帥又講得冇錯喎，根本孫興民冇直接踢到對手重傷，只係依家要佢為之後發生嘅不幸情況都負責，究竟又係咪公平呢？

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