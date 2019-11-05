打造巨星　皇馬用7億+巴利求購史達寧

英國多間傳媒報道，皇家馬德里準備以7000萬鎊(約7億港元)加「大聖爺」加里夫巴利，向曼城報價洽購英格蘭翼鋒史達寧，視之為「銀河艦隊」未來巨星。

報道指，皇馬早於今夏曾派員與史達寧接觸，商討加盟事宜，但未能成事，點知史達寧今季大爆發，無論在英格蘭國家隊，以及曼城在英超及歐聯都頻頻有好表現；皇馬高層認為，現時是買入該24歲翼鋒最佳時機，否則其身價將愈來愈高，明夏轉會估計達到1.5億鎊，而且愈來愈貴，因此希望盡快落實史達寧轉會。

早前已有報道傳出，皇馬已向史達寧開出私人條件，周薪達到45萬鎊(約450萬港元)，比現時在曼城嘅28萬鎊周薪高出超過50%，如此優厚條件，而且加盟皇馬有望令自己足球事業更上一層樓，相信史達寧好難拒絕。

加里夫巴利與皇馬主帥施丹關係時好時壞，季初巴利一度獲重用，皇馬戰績亦唔錯，但近期又再鬧翻，巴利再度被皇馬掛牌出售。

雖然曼城領隊哥迪奧拿多次表明，史達寧屬非賣品，而哥帥亦對巴利興趣不大，不過今次皇馬準備報價，兩隊正式商討後，才知交易是否成事。

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