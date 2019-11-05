【有片】徇眾要求　文尼要學定阿蘇式插水

英超巔峰之戰利物浦對曼城，仲有成個禮拜先踢，但賽前兩大陣營已經開火，有利物浦球迷提出，下仗沙迪奧文尼若然攻破曼城大門，就要仿傚當年蘇亞雷斯嘅「插水」慶祝動作，仲要喺曼城主帥哥迪奧拿面前做。點解？原來有段古㗎！

文尼喺上場英超90+4入波，協助利物浦絕殺阿士東維拉全取3分，繼續領先6分迎接下場對手曼城，事後曼城領隊哥迪奧拿受訪時提到文尼，佢話：「呢位球員非常出色，佢經常喺關鍵時刻入波，但有時會插水。」就係呢番說話激起紅軍粉絲民憤，重點係『插水』字眼。

2012年嘅默郡打吡利物浦對愛華頓，當時愛華頓領隊「莫天才」莫耶斯，喺賽前言論提到蘇亞雷斯，就曾經批評過哨牙蘇經常插水博罰球，結果蘇亞雷斯喺當年嘅默郡打吡入波，之後嘅慶祝動作就係走去莫帥面前插水落地，明寸莫耶斯，而呢一幕亦成為紅軍球迷經典回憶。

7年後，類似言論再哥迪奧拿口中出現，因此利迷就發起，希望文尼到時如果入波，就要照辦煮碗，喺哥帥面前插水慶祝喇。

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