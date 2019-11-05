【歐聯】多蒙特傷鋒點算好

歐聯F組上演出線關鍵戰，多蒙特主場迎戰國際米蘭，兩隊同樣3戰得4分排二三位，多蒙特贏波就有出線主動權，但基於上輪作客不敵國米，今仗若和波就會輸對賽成績。

基於同組有出線大熱巴塞，今仗原本係一場生死戰，不過多蒙特狀態差陣容殘，王牌馬高列奧斯上輪傷出，今仗好大可能無緣上陣，射手艾卡沙傷愈但未弗番。

除咗前線火力大幅削弱外，多蒙特3日後要踢國家打吡，作客慕尼黑對宿敵拜仁，嗰場波對佢哋似乎更重要，今晚無論如何都避重就輕，盡可能希望保留番啲體力。

國米教頭干地一向都求穩，今場和波對佢哋係好賽果，戰術上當然以唔輸為目標，何況佢哋踢歐聯例牌保守，近7場歐聯有6場開入球細，今仗細盤有分頭可以再追。

名家：蘇斯克查

直播表

周三1:55am 歐聯 巴塞隆拿 Vs 布拉格斯拉維亞

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周三1:55am 歐聯 辛尼特 Vs RB萊比錫

Now 644；有線662、602台

周三4:00am 歐聯 利物浦 Vs 亨克

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周三4:00am 歐聯 車路士 Vs 阿積士

Now 644；有線662、602台

周三4:00am 歐聯 多蒙特 Vs 國際米蘭

Now 630、633；有線604、603台

周三4:00am 歐聯 拿玻里 Vs 薩爾斯堡

Now 645；有線661、601台

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