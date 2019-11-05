熄電話失晒魂　孫興民要睇心理醫生

今輪英超熱刺作客愛華頓，發生恐怖斷腳意外，孫興民從後攔截，搞到安達高美斯同奧利亞炒埋一碟，最後腳踝截斷，睇相已經非常恐怖。據《The Athletic》報道，孫興民離開愛華頓主場時完全冇理於現場等佢訪問嘅南韓傳媒，跟手就開始熄電話，並直接返屋企搵爸爸媽媽。熱刺方面好擔心老孫嘅情況，將會安排心理醫生跟進，而目前其心理狀態完全唔適合比賽，所以聽晚深夜開波嘅歐聯賽事，該名南韓國腳好可能缺陣。

當睇到高美斯傷勢，孫興民即時抱頭掩面，之後情況明顯崩潰，除熱刺職球員外，愛華頓前鋒辛克杜辛亦行埋去安慰佢。《The Athletic》表示，孫興民領紅回到更衣室後，一直失控狂喊，到球隊離開葛迪遜公園球場，孫興民依然抬唔起頭失晒魂，望都冇望在場苦苦等候嘅南韓傳媒就離開。由球場去到利物浦機場，孫興民不發一言而且冇開電話，根本唔想同任何人接觸。據知返到倫敦後，老孫就立即回家，而佢係同父母一齊住，相信見到親人，可以快啲回復平靜。

熱刺當然關心孫興民狀況，將會為佢提供心理治療；聽晚熱刺將於歐聯作客貝爾格萊德紅星，孫興民心情仍未恢復，睇嚟極大機會缺陣，甚至唔會隨隊出發到塞爾維亞；球隊王牌射手哈利卡尼，因病毒感染而錯過鬥愛華頓一仗，依家同緊時間競賽，希望可以趕及上陣。

雖然愛華頓主帥馬高施華，相信孫興民無心傷害高美斯，不過愛華頓球迷就怒不可遏，於網上狂插老孫係屠夫、殺手：「你已經摧毀高美斯嘅職業生涯，唔配再踢波」、「佢根本就係報復，而唔係單純嘅剷波」、「終身停賽啦你」、「唔好好似個乸型嘅係咁喊喇，根本喺度做戲！」

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