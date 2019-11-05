平舒麥加紀錄　咸美頓就快有新「朵」　

剛剛在美國站提早奪得今屆世界一級方程式(F1)總冠軍、擸走生涯第六個世界冠軍的咸美頓，可能再多一個重要榮譽；據英媒報道，英國首相鮑威爾已經收到建議，為「咸爺」頒授爵士勳章，上一次有英國運動員「封爵」已經是3年前。

34歲的咸美頓目前仍在美國紐約與家人為六奪F1總冠軍而慶祝，他只要再贏得一屆總冠軍就可以追平「德國老車神」舒麥加的紀錄。「我每天都會照鏡，並會鼓勵自己，同自己講『你一定可以做到』。」相信咸美頓很快被封爵，英國首相已經收到致函，這份致函是由英國賽車運動主席理查戡及前工黨內閣成員海恩爵士共用起草，內容寫道「咸美頓的故事令人鼓舞，出身於斯蒂夫尼奇的他成為了F1史上的首位黑人車手。儘管他住在摩納哥，但他效力是英國平治車隊，也是全英納稅最多的5000千人之一。此外，咸美頓的慈善事業也值得稱讚。」

過去幾十年，英國體壇有超過75位運動員封爵位，而上一次有運動員被女王「封爵」已追溯到2016年底，當時網球的梅萊及長跑名法拉都被封爵士頭銜，倫奧女子七項金牌得主恩尼絲及5面奧運金牌賽艇運動員格雷格則被封為女爵士。

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