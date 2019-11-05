【總結】壽星仔擔大旗　勇士終於主場開齋

主將輪住傷、球隊打唔起，正處於水深火熱惡劣形勢的勇士，終於在新主場館贏得今季主場首勝，新秀柏斯查奧擔起重任，周二大爆發為球隊貢獻「雙雙」，率勇士以127比118力挫拓荒者，迎來自己23歲的生日賀禮，為主場開齋！

勇士今季遭遇上嚴重的傷病，史提芬居里早上因為手掌骨折需要休戰至少三個月，格連及羅素隨後又加了傷兵名單，令球隊從未經歷過這嚴峻考驗，外界認為這支過去五年贏得3次總冠軍的隊伍，今年要躋身季後賽相當渺茫。

當大家對於勇士重回主場比賽不敢寄於厚望之際，一班年青球員反而打得更放，五位首發球員有四人貢獻雙位數字得分，柏斯查奧更交出39分13個籃板，相當搶鏡；即使拓荒者有列拿特轟出全場最高的39分，但柏斯查奧拍住鮑文在關鍵的第四節打出12比0的小高潮，拉開形勢，及時為勇士止血，結束三連敗。

至於火箭作客對住灰熊，占士夏登個人轟入44分及10個籃板，帶領球隊以107比100作客贏波。

今日賽果（前者主場）

巫師 115:99 活塞

籃網 135:125 塘鵝

灰熊 100:107 火箭

木狼 106:134 公鹿

太陽 114:109 76人

勇士 127:118 拓荒者

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！