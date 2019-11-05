曼聯1月勢簽利物浦舊將　肯定激死利迷

唔少球評家都認為，曼聯需要5、6個轉會窗先可以重組金鑽陣容、再次挑戰英超冠軍，領隊蘇斯克查亦心知呢一點，故此每個轉會窗佢都會把握時間買人。英國《太陽報》報道，1月曼聯將簽入祖雲達斯雙星，其中文迪蘇傑勢將加盟，另外紅魔亦對前利物浦中場安利簡恩好有興趣，如果成事的話，他日呢名德國球星重返晏菲路時，必定受到利迷「熱情招待」。

曼聯現時最大問題，係中前場人手唔夠，雖然安東尼馬迪爾已經復出，同拉舒福特拍檔攻堅有一定睇頭，但蘇帥認為始終要增加人手、要引入一名正前鋒增強攻力。文迪蘇傑於祖記已經冇得踢，雖然於卡塔爾有球會希望其加盟，但曼聯對呢名克羅地亞世界盃亞軍成員依然有吸引力，故入魔成數高唱入雲。

另外球隊自安達靴里拉離隊後，始終未有替補人手，安利簡恩絕對合乎要求。呢名25歲德國國腳，本季於「斑馬兵團」出場時間極少，甚至未被領隊沙利擺入歐聯名單，早已非常不滿，故此唔介意離隊回歸英超。安利簡恩係中場多面手，而且又能踢右閘，對蘇帥調動好有幫助。安利簡恩曾效力利物浦4季，於聯賽上陣115次入10球，其中於17年佢對屈福特射入嘅倒掛更加令利迷拍爛手掌。到佢於18年以自由身轉投祖雲達斯，唔少利迷耿耿於懷，如果佢再轉投曼聯，肯定再一次令利迷痛到入心。

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