8隊爭1個位　港女欖注入新血爭上奧運列車

香港女子欖球隊即將出戰11月9日廣州舉行的東京奧運亞洲區外圍賽，周二（5日）正式公布14人大軍名單，今屆陣容以年輕球員為主，年紀最小的只有17歲。曾出戰里約奧運外圍賽的莊嘉欣期待港隊會有新突破：「八隊當中只有一隊可以入奧運，每隊都一定以此為目標，希望到最後我們就是那個八分之一。」

東京奧運亞洲區8隊國家及地區將分兩組，每組首兩名將晉級四強，香港與中國、南韓及斯里蘭卡同屬A組。9月份戰罷亞洲系列賽後，港隊遠赴加拿大參加為期10天的訓練營，積極備戰今次賽事。隊長李念殷（Melody）滿意集訓成果：「訓練營重點想練好防守，面對加拿大那邊的球隊，她們的身型比我們較大，對於今次賽事會有一定幫助。」

雖然外圍賽缺少東道主日本，不過Melody表示，其餘球隊同樣實力強勁，絕對不能輕視，「今次是一站過的賽事，我們一定要做到最好，面對不同球隊都要很快應變，將失誤減到最低。」Melody在加拿大集訓時右手無名指脫扣受傷，今天操練時稍為包紮後便忍痛上陣，不過她說傷勢影響不大，有信心再次挑戰強隊。

「We are sisters!」是香港女欖的口號，經過亞洲系列賽後，一班女將愈來愈有默契，兩位17歲小將林洛文（Anna Birkett）及西門紫玉（Florence Symonds）表示，「現在大家感情好得就像姊妹一樣，期待我們可以晉級奧運，讓更多香港人認識欖球。」第二次代表香港出戰奧運外圍賽的莊嘉欣亦期待新隊員帶來更多活力：「上屆比較多經驗球員，今年有很多年輕球員。她們經驗不多，但可以為球隊注入更多活力，可以試下新的打法，很期待今年的港隊和上屆會有什麼不一樣的化學作用。」

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