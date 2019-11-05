曼聯老細急轉彎！加薪跪求盧祖留隊

曼聯季初一度計劃賣走後衞馬高斯盧祖，但因為索價2500萬鎊轉會費，冇球會肯接貨，呢位29歲阿根廷國腳焗住留隊之下，竟然奇迹翻生，紅魔鬼依家不但唔賣走盧祖，仲希望佢續約留隊。

馬高斯盧祖近年經常受傷，上陣機會非常少，過去2季英超加埋只係披甲14次，曼聯一度唔想再用14萬鎊周薪養住呢位「冗員」。

不過，基斯史摩寧離隊，艾歷拜利長抖，紅魔鬼中堅人腳買少見少，最關鍵係蘇斯克查近期改用3中堅陣式，盧祖有更多上陣機會，表現亦出色，令球隊早前成績反彈。

曼聯上場英超對般尼茅夫，用番4後衞，收起馬高斯盧祖，結果立即輸波，更加證明3中堅先至係最適合曼聯，亦突顯盧祖嘅重要性。

曼聯已經打消出售馬高斯盧祖嘅念頭，但佢卻有意明夏離隊，搞到會方好緊張，畢竟優質中堅難求，所以唔排除加盧祖人工，說服佢留效。盧祖由籮底橙變鎮山寶，都算戲劇性。

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