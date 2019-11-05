傑斯怒寸曼聯：再買6位球星或者有得救

曼聯早前曾經3連勝，但上場輸畀般尼茅夫，表現又打回原形，紅魔鬼名宿傑斯都忍唔住怒寸母會，話曼聯輸波係咎由自取，批評大部分球員表現唔合格，除非再簽入6位優質新兵，否認都好難翻身。

傑斯接受傳媒訪問時，被問到曼聯上場是否應該攞到1分比較合理，佢立即話：「曼聯唔配攞到1分，因為全場都創造唔到幾多入波機會，進攻唔掂，球隊需要簽入更多優秀球員，今季3位新兵表現唔錯，但仲要再簽入5至6位呢種球員，特別係要有創造型球員，整體水平先至會有明顯提升。」

莫耶斯2014年4月被曼聯炒魷後，傑斯曾經做過曼聯看守領隊，帶領球隊踢埋該季最後4場波，翌季擔任尹戈爾副手，當尹帥離開曼聯時，一度傳出傑斯會坐正。

點知會方搵來摩連奴執教，令佢意興闌珊離隊，上年1月成為威爾斯國家隊主帥。傑斯表明，無意再執教曼聯，似乎仲嬲緊會方當年棄用佢。撇開私怨，曼聯依家已經變成「熱廚房」，傑斯梗係唔想接手呢個燙手山芋啦。

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