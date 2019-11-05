皇馬名將初執教鞭　型爆蝙蝠燈介紹登場

西甲班霸皇家馬德里喺銀河艦隊年代，堅係粒粒星，除咗一眾來自世界頂級外援之外，要數西班牙本土代表，一定係魯爾同古迪。當年身穿皇馬14號波衫嘅古迪，今日落實正式展開佢教練生涯，喺西乙艾美利亞任教，而球隊喺宣布搵到呢位皇馬名將接掌之前，喺官網發表一段型爆短片，就好似蝙蝠俠入面葛咸城要搵主角拯救一樣，射咗盞蝙蝠燈上天，照射出14號字樣，嚟宣布搵到古迪任教，堅型爆囉！

查實喺西班牙14號就代表古迪，幾乎人盡皆知，所以當呢段短片一出，好多傳媒同球迷都估，艾美利亞係咪搵到古迪執教。先講講艾美利亞，家陣排喺西甲第2，仲好有機會爭升班，只不過西乙家陣形勢緊湊，艾美利亞只係高過第8位球隊3分，但就距離「一哥」卡迪斯10分，因此高層始終唔多滿意成績，就決定炒咗主帥柏度艾曼紐，改為搵古迪接手。

球會喺發布完短片之後，球會主席泰奇都上載咗張佢同古迪合照，然後球會就正式公布聘用古迪消息，至於合約內容就未有公布，嚟緊艾美利亞會喺周末主場迎戰有日本國腳香川真司壓陣嘅薩拉戈薩。

再補充少少古迪資料，佢喺2012年宣布掛靴之後，教過皇馬U19，然後又去過土超比錫達斯做助教，今次教艾美利亞係佢第一次坐正，祝佢好運啦！

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