為勝利夜會旺角場　愉園搏拳佳聯元朗

「菁英盃」今晚假旺角大球場上演B組賽事，愉園火併佳聯元朗。近期面對強隊均有不俗表現的「快活谷」，今仗有多位主力因傷倦勤，希望變陣下仍有好表現；「橙衫軍」元朗雖在聯賽曾讓前列球隊失分，惟今季尚未嘗過「勝利的甜蜜」，決心毋庸置疑。兩隊均希望全取3分，拉近與榜首隊伍冠忠南區的距離。（周三晚8時開賽）

愉園過去3仗先後面對香港飛馬、冠忠南區及東方龍獅，戰績雖錄得1和2負，但球員在場上的表現絕不失禮，更製造出不少具威脅的攻勢，讓一眾強敵吃盡苦頭。今晚重返「菁英盃」戰線，面對未嘗勝果的佳聯元朗，「快活谷」主教練鮑家耀透露多位主力球員如加維蘭、摩域治、馬希卡歷及林毅東均有傷在身，陣容上要作大幅度輪換。

鮑家耀：黎培基缺陣有影響

除傷兵眾多外，17歲中場黎培基正隨港隊U18到印尼出戰「2020年亞洲足協19歲以下錦標賽外圍賽」，「鮑Sir」坦承對球隊有影響：「『培基』係中場嘅一個策劃者，同馬希卡歷幾夾，老實講隊波入面唔係太多呢類型嘅球員，希望今場代替佢嘅球員可以交到表現出嚟。」

早前先後於聯賽踢和傑志及冠忠南區的佳聯元朗，今季各項賽事尚未敲響勝鼓，上輪「菁英盃」大好形勢下被富力R&F在完場前追和，而上周六聯賽王睿及羅振庭因傷被列為後備，結果在下半場踢少1人的情況下不敵和富大埔，主教練陳文俊寄語球員，切勿忽視對手︰「每場波我哋都係用最好嘅陣容去打，但出嚟嘅效果時好時壞，比賽入面總有啲地方唔係處理得咁好。愉園係支好好嘅球隊，雖然佢哋多年輕球員，經驗比較少，但佢哋經過兩個月適應後，我覺得佢哋踢得唔差，無論防守嘅紀律性，或者係進攻嘅走位配合，都表現出好有能力，攻守平衡亦做得好唔錯。」