拜仁新帥人選曝光　雲格要同佢3個爭

德甲班霸拜仁慕尼黑日前宣布同主帥尼高高華解約，暫時會由助教費歷克領軍。至於拜仁嚟緊會搵邊個接手，近日媒體就透露咗4個候任選擇，包括蘭歷克、雲格、坦哈格同阿里基。至於最終會由邊個接手？拜仁行政總裁路明尼加話3星期後有公布。

根據《圖片報》同《踢球者》分析，阿積士現任教練坦哈格會係拜仁新帥最理想人選。現年49歲嘅坦哈格以前係職業球員，退役之後開始投身教練工作，2013至15年更加係拜仁預備組主帥並領軍奪標，因此同拜仁一直保持住良好關係。如果由佢接掌拜仁，相信格外容易適應。不過，由於坦哈格自從2017年執教阿積士之後，上季即領軍成為荷甲同荷盃雙冠王，兼打入歐聯4強。今年夏天，阿積士仲同坦哈格續約到2022年，難怪呢位荷蘭名帥已經話明，暫時無意過檔拜仁囉：「拜仁係間好好嘅球會，喺我心目中佔有重要一席，但依家我同阿積士一齊，只想專注阿積士嘅工作。」

由於簽坦哈格有難度，傳媒就估計拜仁會向蘭歷克同雲格入手，英國《衞報》話蘭歷克勁想教拜仁，但佢依家係RB萊比錫嘅體育總監，要離職都唔易。反而阿仙奴傳奇名帥雲格因為離開英超已經超過一年，開始想搵新工，加上佢德文唔差，又有豐富執教經驗，令佢跑出機會大增。

至於最後一位候選人，則係前祖雲達斯名帥阿里基，講經驗同名氣，佢梗係冇得彈，早前甚至傳出曼聯都想打佢主意，唯一問題係佢唔識德文，而拜仁自從請過另一位意大利名帥安察洛堤任教，結果失敗之後，其實唔多想搵唔識德文嘅教頭，加上阿里基據聞都想去英超，所以相對成事機會冇咁高。

拜仁CEO路明尼加表示：「目前費歷克（看守教練）得到我哋信任，係現時最理想人選。漢尼斯、沙歷咸美斯同我一齊決定終止同尼高高華嘅合作，而之後請人，都會由我哋三個共同做決定。」

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