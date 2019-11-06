偶像柏金被插　法比加斯一句反擊‧完

荷蘭傳奇球星柏金好波係人都知，但究竟有幾好呢？就可能人人有不同意見。英國《Talksport》評論員杜咸近日喺節目上竟然狂踩呢位阿仙奴經典，話全世界都高估咗柏金實力，結果佢嘅評論就惹嚟另一位前阿仙奴球星法比加斯親身回應，法比仔一句：「你根本唔識波！」簡單直接一句講完啦！

呢位叫杜咸嘅主持話：「如果柏金真係咁勁，點解阿仙奴會未贏過歐聯同未試過衞冕英超？佢喺英超踢咗超過10年，但從未有一季入多過20球。」呢段說話當然引起勁大風波，唔少網民都喺網上張貼柏金當年對紐卡素嘅經典後轉360度過人入波片段，但勢估唔到連法比仔都會喺網上作回應：「呢條友係咪認真呀？我真係唔想嘥氣同佢多講，如果你認為柏金唔係咁勁，你根本就完成唔識波囉！」

法比加斯嘅回應，唔止贏盡網民同球迷讚賞，連阿仙奴著名守將基昂都講多句力撐：「你會信邊個？一個係喺佢年代最出色嘅中場，定係信（可能你要Google佢）杜咸？」

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