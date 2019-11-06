史摩寧變史馬甸尼　曼聯推咗羅馬開價

今夏畀曼聯外借咗去意甲羅馬嘅英格蘭中堅史摩寧，勢估唔到去到意甲竟然表現脫胎換骨，仲成為羅馬球迷愛將，家陣有消息話羅馬已經開價1,300萬鎊想將佢買斷，但就畀「紅魔鬼」拒絕。好彩，消息指曼聯指係想將個價錢推到去1,700萬鎊就會肯放人，睇嚟成事機會唔錯喎！

史摩寧加盟羅馬初期，受傷患困擾，要去到9月先開始披甲上陣，但勢估唔到佢認真好腳頭，喺意甲上陣6場就幫球隊做出3場「清白之身」。其中上輪險勝拿玻里嘅完場前門前解圍，更令佢贏盡讚賞，難怪當地球迷都幫佢改咗個花名做「史馬甸尼」，將佢媲美AC米蘭傳奇守將馬甸尼。

事實上，史摩寧嘅出色表現，就連喺歐霸都有貨交，若非佢哋對慕遜加柏場波，臨完場佢禁區內面部食波餅竟然被屈12碼，嗰場羅馬都可以冇失波添！現年29歲嘅史摩寧，2010年加盟曼聯，當年佢轉會費都只係1,200萬鎊，仲先後為曼聯踢咗超過300場波。今季佢喺羅馬上陣8場入1球，能攻擅守，如果最終交易成功，相信絕對係個曼聯同羅馬雙贏局面。

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