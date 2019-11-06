美斯中楣維達爾詐胡　巴塞摸和「斯拉」

歐聯「死亡F組」名不虛傳，周三凌晨展開小組賽第4輪，巴塞隆拿主場遭包尾球隊布拉格斯拉維亞逼和0比0，痛失兩分；雖然巴塞現仍以8分排榜首，但最後兩輪將硬撼多蒙特同國際米蘭，邊隊出線仲好難講。

由於蘇亞雷斯缺陣，巴塞今仗以美斯出任單箭頭，配合基沙文、維達爾及奧士文尼迪比利合作攻堅，客隊布拉格斯拉維亞到訪魯營，採用密集壓迫踢法，竟與巴塞互有勢守。

球王美斯狀態唔錯，表現活躍，可惜稍欠運氣，35分鐘美斯一次快速反擊直殺到禁區頂勁射，可惜角度稍高中楣彈出，呢個亦係巴塞上半場最有威脅攻勢。客隊於完半場一度破門，但越位在先食詐胡，半場踢成0比0。

下半場巴塞繼續搶攻，58分鐘，美斯個人突破橫傳予門前維達爾射入，不過翻睇VAR美斯僅僅越位，入球無效，其後客軍一直頂到尾，成功守和巴塞，0比0完場。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。