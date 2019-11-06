2烏龍2紅超瘋狂　車路士連追3球和阿積士

車路士與阿積士周三凌晨合演今屆歐聯最瘋狂一戰，主場出擊嘅車路士，在連送兩球烏龍並一度落後1比4劣勢下，藉阿積士兩人被逐而神奇追和4比4，各得1分，4輪比賽後，H組車路士、阿積士及華倫西亞同得7分，車路士暫居榜首。

車路士開賽僅兩分鐘失守，昆斯普美斯左路罰球傳中，譚美阿巴謙小禁區擺烏龍，阿積士領先1比0，兩分鐘後祖爾韋特文禁區內侵犯基斯甸普列錫，車路士博得12碼，佐真奴費路操刀扳平1比1。

20分鐘阿積士再度領先，薛耶治右路斜傳，昆斯普美斯頭槌頂成2比1，35分鐘薛耶治右路罰球中柱反彈阿列沙巴拿加入網，賽會判斷為烏龍球，阿積士贏到3比1完半場。55分鐘薛耶治再度右路妙傳，雲迪碧克射成4比1。

賽事峰迴路轉，車路士末段大反攻，63分鐘基斯甸普列錫右路進攻，譚美阿巴謙加一腳，艾斯派古達近射破網追成2比4，68分鐘阿積士遭受連番打擊，戴利白蘭特飛剷評美阿巴謙、祖爾韋特文封擋赫臣奧杜爾射門犯手球，雙雙領2黃見紅被逐，阿積士9人應戰兼輸12碼，佐真奴費路12碼梅開二度追成3比4。

車路士於74分鐘扳平，韋利安右路開角球，葛特蘇馬頭槌攻門中楣，一輪混戰後由列斯占士抽射破網扳平4比4。

78分鐘車路士一度破門，全軍壓上圍攻下由艾斯派古達射入，不過球證翻看VAR判決譚仔犯手球在先，入球無效，最終這場瘋狂大戰以4比4和氣收場。

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