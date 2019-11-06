【歐聯】祖雲達斯今晚出線未？
2019年11月06日 08:16
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(Getty Images)
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各位觀眾大家好，歡迎收看筍盤360。今晚市場聚焦歐聯分組賽，其中D組莫斯科火車頭主場對祖雲達斯值得跟進。
雙方上次對賽，祖雲達斯贏2比1，實力明顯勝一籌，這支意甲勁旅近10場比賽，取得9勝1和，包括近兩場歐聯都贏波，走勢穩步上揚。
相反莫斯科火車頭近兩場歐聯都輸波，走勢向下，加上祖雲達斯只要，今場贏波就可以出線，鬥心一定強，客勝值得吸納。
直播表
周三11:50pm 歐霸盃 甘馬雷斯 Vs 阿仙奴
無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台
周四1:55am 歐聯 莫斯科火車頭 Vs 祖雲達斯
無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台
周四1:55am 歐聯 拜仁慕尼黑 Vs 奧林比亞高斯
Now 644；有線662、602台
周四4:00am 歐聯 阿特蘭大 Vs 曼城
Now 644；有線662、602台
周四4:00am 歐聯 貝爾格萊德紅星 Vs 熱刺
無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台
周四4:00am 歐聯 皇家馬德里 Vs 加拉塔沙雷
Now 645；有線604、603台
周四4:00am 歐聯 巴黎聖日耳門 Vs 布魯日
有線661、601台
周四4:00am 歐聯 利華古遜 Vs 馬德里體育會
Now 630、633
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