【東體爭議】5秒輸2紅牌1極刑　天亡阿積士

車路士落後3球下主場4比4逼和阿積士，全場最關鍵一刻毫無疑問係68分鐘嘅「離奇5秒鐘」。當時有牌在身嘅阿積士中堅戴利白蘭特先掃跌譚美阿巴謙，由於車仔仍然進攻，球證亦畀得益，赫臣奧杜爾隨即射門，個波中正另一阿積士中堅祖爾韋特文左手。一次5秒鐘嘅攻勢，戴利白蘭特同祖爾韋特文都拎到第2張黃牌被逐，兼且輸埋12碼，可以話係天亡阿積士！

有球迷認為球證如果吹罰戴利白蘭特在先，就唔應該再罰之後嘅手球同12碼，不過事實係球證當時冇並吹停比賽，得益條例保障進攻一方繼續比賽，結果阿積士再犯天條，2張紅牌同12碼都冇誤判問題，結果雖然殘忍，但係合理。

不過，阿積士球迷覺得唔忿氣都可以理解，上循環阿積士嘅昆斯普美斯入波，因為VAR「睇錯片」而被屈走結果輸波，今場艾斯派古達為車仔入第2球亦有越位之嫌，但VAR竟然唔出嚟查，阿積士2戰車仔只得1分的確係冇運。

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