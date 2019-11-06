【官宣】褫奪隊長！格列沙加正式玩完

阿仙奴周三(6號)宣布，瑞士中場格列沙加因為早前爆粗鬧球迷一事，正式被褫奪隊長職務，改由奧巴美揚接替隊長一職。呢個結局球迷早已預料，不過令人意外嘅係，領隊艾美利暗示格列沙加未必再有機會為阿仙奴上陣，盛傳阿仙奴最快會喺1月賣走呢位中場。

艾美利喺歐霸盃賽前記者證實：「我已經同佢(沙加)講咗，佢唔再係球隊5個隊長之一，佢亦都接受呢個決定，事件已經告一段落。我哋依家有奧巴美揚、奧斯爾、拿卡錫迪同比利連4個隊長，奧巴美揚係No.1。」被問到格列沙加喺阿仙奴有冇未來，艾美利就話：「重點應該係阿仙奴嘅未來，沙加嘅事係未來幾個星期或幾個月嘅事，球隊依家要專注聽日(周四)場波。」

格列沙加一直有跟隊操練，不過就冇份入選歐霸作客甘馬雷斯嘅大軍名單，英國傳媒指阿仙奴幾乎肯定會喺1月將格列沙加賣走。國際米蘭今夏曾經想簽格列沙加，拜仁慕尼黑同幾支德甲球會過去亦曾表示興趣，估計格列沙加最大機會回流德甲。

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