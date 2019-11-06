【總結】媲美魔術手！勒邦率湖人做一哥

大帝發火、誰可阻擋！湖人周二作客芝加哥打出氣勢，勒邦占士連續三場交出「三雙」，為球隊貢獻30分11次助攻及10個籃板，領湖人以118比112成功反勝公牛，迎來六連勝，暫居西岸榜首。

湖人自從揭幕戰失利之後，未嚐敗果，作為領軍人物的大帝續顯霸氣，19投10中再獻「三雙」，全場僅2次失誤，他連續三場三雙的表現，成為了1987年魔術莊遜以來湖人的第一人。湖人一度落後19分，但勒邦占士拍住安東尼戴維斯，在第四節配合角色球員打出一輪29比4，最終成功逆轉。

即使賽季剛開始，但湖人的轉變已令其他對手的注視，勒邦占士配上戴維斯已成為聯盟頭號公敵，安東尼戴維斯今日貢獻出15分7個籃板，而且還有改頭換面的杜域侯活，而古斯馬今仗都取得15分及4個籃板，相當不俗。

杜域侯活今仗4投3中，取得6分6籃板，再次貢獻上關鍵力量，在第四節末段，協助湖人把9比0擴大至16比0，「魔獸」賽後表示：「我們相信，只有我們自己能擊敗我們...，無意得罪其他球隊及球員，但我們一上場時，就是衝着冠軍而戰。」

至於「綠軍」塞爾特人亦延續贏波氣勢，希禾特攻入生涯最高的39分，再加7個籃板及8次助攻，率塞爾特人以119比113力壓騎士，取得5連勝。

今日賽果（前者主場）

公牛 112:118 湖人

鷹隊 108:100 馬刺

騎士 113:119 塞爾特人

黃蜂 122:120(加時) 溜馬

金塊 109:89 熱火

雷霆 102:94 魔術

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