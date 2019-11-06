港超聯　和富大埔「嘉諾Sir」請辭

和富大埔周三（6日)下午公布，主教練之一的郭嘉諾因亞洲足協專業級教練課程延期至明年初，未能同時兼顧之後「綠戰士」出戰亞洲賽，故經與會方商議後，決定請辭，並獲得球會接納。即日起球隊的主教練職務由馮凱文全權負責。

除和富大埔會方透過facebook專頁感謝郭嘉諾，一直以來的付出外，多名球員都對其離任，感到不捨。

陸平中(和富大埔門將)：「雖然『嘉諾Sir」冇講點解，但係以我認識嘅佢，佢一定有自己原因，所以我唔覺得佢係不負責任。呢幾個月雖然佢有時要去上堂，但係佢帶咗一套有系統嘅踢法同陣式，我希望球隊未來可以的話，都繼續用『嘉諾Sir』套嘢去到季尾。當然覺得可惜，因為佢係一個有感染力、有heart嘅教練，佢離職我係覺得好突然同埋有啲唔開心，但係做球員只可以keep住有好表現，我相信佢見到我哋踢得好都會覺得開心！」

辛祖(和富大埔前鋒)：「佢離隊對我哋嚟講唔係好事，因為佢有明確嘅計畫，話畀我哋知應該點踢，佢為球隊做咗好多嘢，我希望佢有一個美好嘅未來，而我哋亦會好好準備嚟緊嘅比賽。」

孫銘謙(和富大埔前鋒)：「多謝佢呢幾個幫我哋好多，同我哋講咗好多自己不足之處，畀咗一啲方向我哋繼續進步，所以佢離隊真係覺得好可惜！」