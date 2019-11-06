馬納當拿反駁女兒：我仲未死　死後捐晒財產

馬納當拿自拍上載片段澄清女兒的謠言://youtu.be/_St6ysdCyFk

阿根廷球王馬納當拿近日在社交平台，自己錄了一條片段，向各界澄清自己身體相當健康，以反駁女兒簡蓮娜日前在IG上散播傳言，並強調將來死後將會捐出所有財產。

現年30歲的簡蓮娜是曼城前鋒阿古奴的前妻，日前她在個人社交平台提到父親的身體情況：「佢仲未死，但身體情況已經好差，希望大家為佢祈禱！」這段帖文令球壇及球迷都很關心馬納當拿的情況。

目前擔任阿根廷甘拿斯亞主帥的馬納當拿，親身在社交網回應，並自錄影片：「我仲未死，瞓得好平靜，因為我依家每日都有工作，我唔知道 Gianinna想表達啲咩，我依家先知，當你慢慢變老，你會擔心自己留底啲乜嘢。」59歲的馬納當拿在片段中相當精神，他更提到自己的財產：「事實上，我依家身體好健康，我亦想話畀全世界知，死後嘅遺產會全部捐出，希望可以繼續造福其他人。」據悉，他正與女兒的媽媽打官司，可能與今次事件有關。

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