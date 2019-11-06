斥文尼係插水怪　「哥帥會自食其果！」

今輪英超將爆發超級大戰，一哥利物浦於晏菲路，迎戰爭標最大對手曼城。曼城領隊哥迪奧拿，早前攻擊沙迪奧文尼鍾意插水，紅軍前中場梅菲就話，哥帥咁做只會激起現時英超最佳球員文尼嘅鬥志，賽後或會後悔自己講過呢番說話。

曼城今季力求完成英超3連霸，但本季開局一般，已經輸咗2場聯賽，目前落後榜首利物浦6分。早前哥帥一邊讚文尼係好球員，但就強調文尼有時太易跌落地，挑起同紅軍領隊高普之間嘅口水戰。高普之後還擊，寸曼城亦不時利用技術犯規，去阻礙對手打反擊。

梅菲表示：「哥帥應該唔係專登咁講，因為記者問佢點睇利物浦反勝阿士東維拉，由此引發哥帥咁樣回應。但當周日雙方大戰過後，哥帥或者會後悔咁樣講過。如果我係佢，絕對會避免激起現時英超最佳球員嘅鬥志。文尼依家Fit到爆炸，依家仲要搵說話刺激佢，點解要冒呢個險呢？」

「利物浦今季英超大爆發，依家領先6分，好大程度要多謝文尼，佢幾乎以一己之力撐起利物浦。上季踢完成季，之後夏天又要踢非國盃，今季亦擔正打到依家，真係好似唔使抖一樣。」

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