AFC U19　算係咁！香港遭北韓逼和1比1

周三（6日）香港時間下午4時30分，在印尼展開的「2020亞洲足協U-19錦標賽外圍賽」，香港U18（下稱港隊）登場即有好表現！港隊憑上半場12分鐘一次美妙組織，由劉家喬射入一球，以1比1賽和「老對手」北韓。

今次賽事由艾拿臣擔任主教練的港隊，首戰面對被譽為同組實力最強的北韓，多名具港超經驗的球員，包括門將盧兆崎、中場黎培基、鄭進泓和陳晉一都正選上陣。儘管對手實力強橫，但港隊全場踢來十分主動，特別在上半場更連番憑美妙組織取得攻門機會。12分鐘，張廣然接應隊友長傳後，右路連過三關入禁區，再妙傳後上的劉家喬建功，替港隊先開紀錄。落後下的北韓傾力反撲，球員不時藉個人能力在中路硬闖，幸一眾港將表現集中，加上門將「兆崎」有水準演出，力保領先優勢完上半場。

易邊後，戰況與上半場相若，直至下半場中段北韓加快進攻速度，港隊後防開始感受更大壓力，終在66分鐘失守被追和。慶幸失波後的港隊球員未有打亂軍心，門將盧兆崎在73分鐘救出對方一記禁區頂勁射後，雙方均未能增添紀錄，賽事終告1比1和氣收場。

港隊將於周五（8日）晚上8點對印尼，以及周日（10日）下午4時30分鬥東帝汶。

「2020亞洲足協U-19錦標賽外圍賽」共有11組競組，每組首名及4支最佳第二直接出線決賽周（尚有一席位由主辦國奪得）。