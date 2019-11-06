傳大衞施華明夏過日職　因為1個日本女人？

明夏可能又多一件世界級球星投身日職！前西班牙國腳、曼城中場大衞施華傳出正同北海道札幌岡薩多秘密談判，好大機會加盟呢支應屆日聯盃亞軍球隊！

由於恩尼斯達等名將都加入日職行列，唔少西班牙球員開始了解到呢個東亞嘅聯賽水準唔差，兼且日本喺生活同治安兩方面口碑極佳，所以考慮收山前進軍J聯賽嘅人愈嚟愈多，大衞施華就係其中一個。事實上，33歳嘅大衞施華媽咪Eva係日本人，佢係個西班牙、日本混血兒，血緣關係令佢對日職更感興趣。

講明今個球季結束後就會離開曼城嘅大衞施華，目前身價依然唔平，6月嗰陣卡塔爾有球隊向佢開價年薪600萬英鎊（約6,056.6萬港元）簽約2年，呢個數目仲多過札幌今季全隊年薪5.6億日圓（約4027萬港元），一個夠頂成隊有凸，難怪唔少人質疑札幌係蛇吞象，有啲不自量力。

不過，日職自從DAZN重金收購轉播權之後，所有球隊分紅大增，而且札幌岡薩近季銷售業績理想，營業額由2013年度嘅10.7億日圓（約7,694.7萬港元），猛增至2018年度嘅29.9億日圓（約2.15億港元），應該具備足夠財力玩球星政策嘅。

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