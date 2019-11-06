菁英盃　又有U22入波！佳聯元朗今季首勝

「菁英盃」B組分組賽周三（6日）於旺角大球場舉行，由愉園硬撼佳聯元朗。佳聯元朗憑法比奧、王睿和U22小將鄧子均各建一功，以3比0擊敗對手，打開今季勝利之門。

開賽初段元朗較主動，5分鐘曾至孝罰球直射被鍾偉豪撲出，黃晉軒第一時間窩利抽射，同樣被鍾偉豪化解。4分鐘後，米基爾右路突破後起腳，卻被敵衞化解。12分鐘，米基爾扭過對手後橫傳，尾柱的鄧子均燙射僅柱邊出界。戰至20分鐘，元朗終先開紀錄，法比奧把握對手解圍不遠抽入，助球隊取得領先優勢。

8分鐘後，黃晉軒與米基爾先後起腳，惜未能命中目標。35分鐘，辛坦拿接應傳中撞射，惜被亞力斯祖成功護空門。愉園並非一味捱打，40分鐘陳立明混戰中起腳，惜未能轉化成入球。3分鐘後，元朗差點再添紀錄，辛坦拿把握罰球機會頂入，惟球證陸建燊指犯規在先，入球無效。補時階段，元朗再有羅振庭中距離拉射，被鍾偉豪沒收，元朗維持1球優勢返更衣室。

易邊後，元朗再下一城，58分鐘，王睿接應曾至孝長傳後，冷靜射近柱入網，助球隊拉開至2比0。及後戰況膠着，81分鐘，後備上陣的愉園U22小將潘沛軒主理罰球，被元朗門將黃梓豪撲出。愉園未能追近比數之餘，更被元朗於3分鐘後再下一城，U22小將鄧子均混戰中射入，將比數改寫成3比0，同時以這個比數擊敗對手，拿下今季首場勝仗。

佳聯元朗主教練陳文俊表示，球員今仗表現落力，他指球隊在近況不太理想下於踢法上作改變，並更加主動去逼對手，雖然球員未完全習慣，但指他們的態度值得一讚。「陳Sir」道︰「我哋喺比賽前大家喺更衣室已經講咗話，態度係最重要，球員好明顯係做到呢點，我覺得佢哋今日值得贏波。今日有幾樣嘢開心，第一就係贏波，亦係今季第一場零失球，亦有年輕球員入到波，呢幾樣嘢全部都好正面。」