【刺迷信唔信？】卡尼：熱刺可贏歐聯

熱刺本季表現、成績直線下滑，由上季歐聯決賽分子，到依家英超排11，11戰僅積13分，無論前中後3線都問題多多，唔少刺迷甚至希望炒領隊普捷天奴，但身為球隊王牌嘅哈利卡尼，仍然深信黑暗過後就見光明，認為今季可再入歐聯決賽，甚至可以奪標。

熱刺今季嘅演出，可以用災難性嚟形容，基斯甸艾歷臣、艾達韋列特等球員希望離隊，中場哈利雲克斯、迪利阿里、艾歷迪亞狀態低迷，連門將洛里斯都大傷長抖，堅係頭頭碰着黑。但卡尼仍有信心撥亂反正：「現階段贏波真係好難。對愛華頓領先緊1:0，以為可以取得等咗好耐嘅作客勝利（熱刺自1月起未贏過作客聯賽），但最後都係失波。」

「依家我哋就係有呢個關口阻住，成日都過唔到。球員咩都做唔到，只可以繼續努力。但呢個只係個階段性問題，一定可以解決。上季歐聯，好多人都估唔到熱刺可以打入決賽；如果我哋可以贏得一個冠軍，所有嘢就會順番晒。熱刺可唔可以攞到歐聯冠軍？我認為可以。上屆已經係個例子，上屆呢個時候，我哋喺分組賽苦苦掙扎，依家我哋嘅形勢，比上季仲好啲添，點解今年唔可以又去到尾？」

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