菁英盃　第一次！鄧子均 陳矅燃興奮到喊

在周三晚（6日）舉行的「菁英盃」愉園對佳聯元朗一戰中，元朗憑藉法比奧、王睿和鄧子均各入一球，以3球淨勝對手之餘，同時助球隊敲響今季勝鼓。繼陳嘉宝、麥富城、播磨浩謙、巴拉克、雷傑名後，「菁英盃」分組賽再有U22小將取得入球，而這次的主角就是佳聯元朗翼鋒鄧子均。

取得職業生涯首個入球的「均仔」賽後雙眼通紅並流下男兒淚，隨後他在接受訪問時透露：「開心啦，雖然唔係入得好靚，始終係第一球，所以都比較開心、激動！」去季效力夢想FC的「均仔」，出場機會寥寥可數，今季轉投元朗後，兩場「菁英盃」均獲正選上陣，他表明自己沒有想太多，只會全力以赴：「盡力去踢啦，盡力去爭啦，唔可以因為呢度有得踢先去盡力練波，踢好啲自然有出場機會！季前我希望入波，依家做到喇，希望喺聯賽都有得出場，甚至入波！」

至於佳聯元朗主教練陳文俊則希望鄧子均能夠繼續進步︰「『子均』係一個幾有質素嘅球員嚟，但係佢可能因為個性問題，有時會唔夠自主同積極，好多嘢要隊友提。佢好想做好自己，今場波佢好投入，亦好留心聽隊友提示，好記得賽前開會講過要做嘅嘢，我認為佢可以仲好啲，但係佢比賽經驗唔多，都已經有80分！」

取得首個入球固然值得開心，而職業生涯首次上陣更值得紀念。首次征戰職業賽事的陳矅燃是役後備入替鄧子均，寫下人生新一章。他在完場後更哭成淚人，年僅17歲、目前仍是一名中學生的他坦言：「我辛苦咗咁耐、捱咗咁耐，終於可以喺呢度踢波，所以好感觸。由U14、15入到元朗，有人同我講有機會上職業，然後我一直向着呢個目標去，依家終於得咗，所以好感動！」