搞邊科？兩大傳奇教頭撐佢教曼聯

英超曼聯今季戰績低迷，主帥蘇斯克查嘅帥位睇落擺唔得幾耐，而有關邊個係適合接班人，出面就意見多多，只係估唔到今日有兩位意大利傳奇名帥納比同卡比路，竟然齊齊表態撐佢哋意大利同鄉，話佢會係執教曼聯最理想人選，呢個就係前祖雲達斯名帥阿里基！

阿里基之前執教祖記，5年內4奪意甲冠軍，並且4次喺意盃封王，同時又3年內2次打入歐聯決賽，領軍實力毋庸置疑。尤其祖記喺佢領導之下，踢法直接，攻守分工清晰，而且鬥志十足，納比認為依家阿里基教曼聯啱晒：「阿里基喺邊教波都會教得好！我一直都好欣賞英國足球，如果佢可以去英超執教，我會好開心。我同費格遜關係好好，因此，我相信阿里基會係最適合曼聯嘅教練。」

納比仲爆料話：「阿里基依家學緊英文，佢同英式足球可以完美結合。佢已經做好準備，佢好聰明，佢能夠以過人才智閱讀球賽。佢鍾意挑戰，我非常尊重佢，我認為佢係好認真看待呢件事，已經做好執教曼聯嘅準備。一個優秀意大利教練完全可以喺英超立足。」

另邊廂，估唔到連卡比路都好撐阿里基，甚至建議佢即使收到拜仁聘約，都要為曼聯而拒絕拜仁：「由於之前安察洛堤喺拜仁嘅(失敗)經歷，我依家唔肯定意大利教練可否喺德甲立足，但我相信佢一樣可以教好拜仁。不過，如果我係阿里基，我會揀教曼聯囉！」

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