一項數據證明巴塞有幾差　碧基未驚過

西甲班霸巴塞隆拿尋晚喺歐聯魯營主場悶和布拉格斯拉維亞0比0，雖然仲喺F組排榜首，但表現就令部份球迷相當不滿。其實睇番一項數據，巴塞隆拿球員全隊全場跑咗111公里，相比起對手斯拉維亞球員嘅125.3公里，足足少咗14公里，踢到咁Hea而失分，仲有乜好怨？

至於賽後有球迷狂噓，巴塞主帥華爾維迪同守將基文迪朗格勒都話明白球迷有表達感受嘅權利，而隊長碧基話會進行自我檢討之外，亦公開呼籲球迷畀佢哋更多時間同耐心：「踢成咁贏唔贏到歐聯？依家好難答你，但有時候我哋踢得唔好，都一樣攞到冠軍。喺安歷基年代，我哋前6個月都踢得麻麻，但最終反而做咗3冠王。我希望球迷可以畀多啲耐性，我知道球迷要求好高，但球隊正諗緊辦法去解決。我哋必須冷靜，我哋喺歐聯同西甲都帶出，只係未踢出想要嘅水平，始終結果未算太差，雖然我哋應該踢得更好，我知我哋必須要提升。」

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