【有片】球場黐線佬　踢死隻雞領紅牌出場

克羅地亞業餘聯賽近日有一條片段在網上流傳，事件主角效力於傑倫格嘅23歲球員加茲德克，在賽事中踢死一隻雞，搞到場上一地雞毛，相當殘忍，據報道佢被球證出示紅牌驅逐出場。

現場片段所見，比賽期間有一群雞隻闖入球場，加茲德克跑向雞隻，雞隻被追逐之下拚命逃走，期間佢向其中一隻雞大腳抽射，當場將隻雞踢死，其後佢執起隻雞想掟向場外，但第一次唔成功，第二次才將該死去雞隻掟出場外，散落一地雞毛。

加茲德克當場將雞踢死，結果因觸犯「違反體育道德」球例被紅牌趕出場，事後再遭網民圍攻，鬧爆佢虐待動物，但佢回應稱自己有養貓養狗，仲養過鸚鵡，否認虐待動物，仲解釋當時比賽期間，一群雞隻闖入球場相當嘈吵，自己一時心煩才去驅趕雞隻。

事後佢向雞隻主人道歉，並會重新購買雞隻向對方賠償。

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