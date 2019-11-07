阿仙奴臨尾香 佢哋已經4連和

歐霸盃F組周四(7日)凌晨率先上演F組賽事，甘馬雷斯主場鬥阿仙奴，末段領先嘅阿仙奴在90+1失守，以1比1和氣收場，阿仙奴以4戰得10分續居榜首，不過該隊在所有賽事連續4場和波，再咁落去都唔係辦法。

阿仙奴打歐霸盃派輪換陣容，整體實力冇咁強，但都遠勝甘馬雷斯，全場控球比率65%，不過攻門次數輸晒，阿仙奴只得7射1中，甘馬雷斯竟錄得15射4中，反映阿仙奴後防線問題都幾嚴重。

不過雙方埋門把握力一般，戰至下半場80分鐘阿仙奴終於領先，尼高拉斯比比開罰球大腳吊入禁區，梅斯達菲搶點成功頭槌破網，阿仙奴領先1比0。

可惜阿仙奴咁都守唔到尾，90+1分鐘，阿仙奴門前一輪混戰，最終被般奴杜亞迪凌空車身窩利射成1比1，各得1分。

阿仙奴近期做咗和波專家，包括英超賽和水晶宮及狼隊，英聯盃與利物浦更踢成5比5，今場歐霸盃又和，似乎中咗和波魔咒噃。

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