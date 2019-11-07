C朗罰球遭藍斯截胡　祖記出線笑番

歐聯分組賽D組賽事，祖雲達斯作客憑杜格拉斯哥斯達90+3絕殺入球，以2比1險勝莫斯科火車頭，4戰得10分提前兩輪出線16強；球王C朗初段招牌罰球攻門，遭艾朗藍斯白界線前截胡，累佢未能打破宿敵美斯紀錄，加上佢下半場被換出，搞到面燶燶。

祖雲達斯開賽3分鐘就領先，C朗於左路離門廿碼主射罰球，強勁射門令火車頭門將古靴美馬列拿圖「屙蛋」，正當皮球慢慢溜入之際，艾朗藍斯白界線前加一腳截胡，祖記領先1比0。

呢個入球令藍斯成為首位代表祖記在歐聯入波嘅英倫三島球員，亦係祖記繼皇馬、巴塞、拜仁及曼聯後，第5支在歐聯入球達到300球嘅球隊；不過對於C朗嚟講就唔太高興，因為佢現時同美斯及魯爾並列在33隊取得入球嘅歐聯紀錄，只要攻破火車頭大門，佢就可獨佔殊榮，可惜畀藍斯壞咗好事。

火車頭於12分鐘扳平，阿歷斯米蘭卓克頭槌攻門中柱，祖記門將施捷斯尼已失位，阿歷斯米蘭卓克衝前補中追和1比1；其後C朗再有入波機會，但被救出，82分鐘被換出時，C朗更向主帥沙利做手勢，似乎好唔高興。

戰至90+3分鐘，杜格拉斯哥斯達左路引球到禁區頂傳送希古恩，後者後腳撞牆殺入禁區，再射破對方大細龍門，祖記最終以2比1絕殺贏波出線，黑晒面嘅C朗亦重現笑容。

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