【歐霸】曼聯出小將掂唔掂
2019年11月07日 08:15
東網電視更多新聞短片
(Getty Images)
唔止足球睇波，仲有24小時滾動賠率，即時體驗：https://bit.ly/2UmNL0L
Hello大家好，今日焦點有力奇推介的歐霸盃L組，由曼聯主場對柏迪遜。
首循環曼聯作客贏1比0，還記得當日曼聯派出的陣容是包括占士加拿，白蘭頓威廉斯與連格等小將加二線兵陣容，雖然都可以小勝，但火力肯定不足，始終他們現時出線形勢不俗，又要留力英超，今場都不會太強陣。
柏迪遜這邊，於塞爾維亞聯賽都只排第4，近4場得1勝3負狀態平平又是火力差，今場悶鬥悶，博入球細最穩陣。
名家：力奇
直播表
周四11:50pm 歐霸盃 艾斯坦拿 Vs 阿爾克馬爾
無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台
周五1:55am 歐霸盃 拉素 Vs 些路迪
無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台
周五1:55am 歐霸盃 哥本哈根 Vs 基輔戴拿模
Now 645
周五1:55am 歐霸盃 寧斯 Vs 燕豪芬
Now 644
周五1:55am 歐霸盃 標準列治 Vs 法蘭克福
有線662、602台
周五1:55am 歐霸盃 巴素利 Vs 基達菲
有線604、603台
周五4:00am 歐霸盃 曼聯 Vs 柏迪遜
無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台
周五4:00am 歐霸盃 格拉斯哥流浪 Vs 波圖
Now 645；有線662、602台
周五4:00am 歐霸盃 狼隊 Vs 施洛雲
Now 644
周五4:00am 歐霸盃 慕遜加柏 Vs 羅馬
有線604、603台
立即參加「賞您睇」： https://tinyurl.com/y2e6pmwk
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。