【歐霸】曼聯出小將掂唔掂

Hello大家好，今日焦點有力奇推介的歐霸盃L組，由曼聯主場對柏迪遜。

首循環曼聯作客贏1比0，還記得當日曼聯派出的陣容是包括占士加拿，白蘭頓威廉斯與連格等小將加二線兵陣容，雖然都可以小勝，但火力肯定不足，始終他們現時出線形勢不俗，又要留力英超，今場都不會太強陣。

柏迪遜這邊，於塞爾維亞聯賽都只排第4，近4場得1勝3負狀態平平又是火力差，今場悶鬥悶，博入球細最穩陣。

名家：力奇

直播表

周四11:50pm 歐霸盃 艾斯坦拿 Vs 阿爾克馬爾

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周五1:55am 歐霸盃 拉素 Vs 些路迪

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周五1:55am 歐霸盃 哥本哈根 Vs 基輔戴拿模

Now 645

周五1:55am 歐霸盃 寧斯 Vs 燕豪芬

Now 644

周五1:55am 歐霸盃 標準列治 Vs 法蘭克福

有線662、602台

周五1:55am 歐霸盃 巴素利 Vs 基達菲

有線604、603台

周五4:00am 歐霸盃 曼聯 Vs 柏迪遜

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周五4:00am 歐霸盃 格拉斯哥流浪 Vs 波圖

Now 645；有線662、602台

周五4:00am 歐霸盃 狼隊 Vs 施洛雲

Now 644

周五4:00am 歐霸盃 慕遜加柏 Vs 羅馬

有線604、603台

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。