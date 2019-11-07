【神奇】基爾獲加為曼城守龍　狂創紀錄

周四(7號)歐聯分組賽曼城只能1比1打和阿特蘭大，而且仲發生「滅門」之災！曼城正選門將艾達臣摩拉斯比賽中受傷，半場期間要由後備哥迪奧巴禾入替，不過佢喺81分鐘禁區外撲跌對手單刀被逐，結果曼城要由右閘基爾獲加臨時客串把關，呢位身價5,000萬鎊嘅英格蘭國腳着上龍門衫後，即刻救出阿特蘭大嘅罰球，結果佢有2次撲救，成為今場撲救次數最多嘅曼城門將！

更搞笑嘅係，基爾獲加呢9分鐘嘅客串演出，令佢改寫多項歷史！基爾獲加成為史上第3貴門將，僅次於艾利臣比加同阿列沙巴拿加；基爾獲加今屆歐聯不失球場數(1場)亦比利物浦更多(0場)；佢仲成為李斯特城門將咸馬(2016年)之後，第1個喺歐聯把關嘅英格蘭球員。

艾達臣今場嘅受傷據報並唔嚴重，不過領隊哥迪奧拿就話，唔清楚佢趕唔趕得切喺周日深夜榜首大戰對利物浦上陣。唔少網民表示，哥迪奧巴禾嘅差勁表現信唔過，或者搵基爾獲加頂仲好喎！

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