【賽後解碼】8打1都輸？問題喺「佢」身上

阿仙奴喺歐霸盃作客被甘馬雷斯1比1逼和，連續第4場波喺領先之下贏唔到波，事實上「兵工廠」成場波都踢得唔好，臨完場嘅失球更加肉酸到爆，當時阿仙奴連埋門將，有8個球員喺禁區內圍住1個般奴杜亞迪，但就全部人一齊睇住呢位甘馬雷斯車身入波，認真樣衰。

根據阿迷傳統「箭靶文化」，總有1、2個球員被捉出嚟鞭，不過格列沙加、大衛雷斯等「出氣袋」今場冇份踢，而且8個球員一齊睇波，問題明顯唔係出喺個別球員，而係成個體系運作問題。羅渣士日前就講過，防守唔係個別球員主宰，而係全隊嘅責任，未能夠令全隊一齊負上呢個責任，問題就喺領隊艾美利身上。

先唔講呢個「8打1失球」，艾美利今場又又又一次改變陣式，由4-4-2(對水晶宮)到4-2-3-1(對利物浦)，4-3-3(對狼隊)再到今場3-4-3，阿仙奴冇一場係運作暢順，艾美利一直提倡嘅迫搶踢法更加絕少出現，除聯賽盃之外近期幾乎只係靠比比嘅死球攻勢入波。艾美利依家已經鑽入牛角尖，似乎阿仙奴都係時候要放手。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。