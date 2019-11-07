【總結】未老先衰？李安納狂「射波」惹爭議

周四(7號)NBA常規賽，萬眾期待的「MVP大戰」未能上演，快艇再一次以「負荷管理」為由，讓上季總決賽MVP李安納休息，亦是這位28歲當打巨星近4場第2次「REST」，引來極大爭議。在大敵避戰下，公鹿上季常規賽MVP安迪杜甘普無人能阻，個人獨取38分及16籃板，帶領公鹿贏129比124。

NBA一直是全球最受注目籃球聯賽，同時具備一定表演性質，聯賽一直限制球員無故缺席賽事，2017年就曾立例，禁止星級球員在健康情況下缺席全國直播的賽事。快艇今場迎戰公鹿，正是全國直播大戰，但作為「背靠背」賽事第1仗，快艇宣布李安納休戰自然令球迷及電視台非常失望。快艇今季只進行8場賽事，李安納已經第2次以「負荷管理」為由在「背靠背」賽事中休戰。

李安納在季初即頻頻「射波」，引來各方爭議，有人認為李安納只是盡量照顧自己健康，亦有人批評他不理會球迷感受，《ESPN》著名主播韋特就狠批：「難以置信！李安納只係28歲，第9年打NBA而且完全健康，竟然喺頭8場常規賽休息2場，仲要係隊中另一全明星(保羅佐治)養傷之下...」不過，NBA周四發表聲明，指快艇列出李安納的膝傷報告，證實他並非「健康球員」，因此不會向快艇作出處罰。

快艇今場在李安納休戰下，快艇一眾球員亦交足功課，夏路爾及L威廉士分別攻入34分，但安迪杜甘普展現出全能實力，攻入38分、16籃板同9次助攻，另有2次偷波及2次封波，為公鹿帶來勝利。

周四常規賽賽果

獨行俠 107:106 魔術

灰熊 137:121 木狼

速龍 124:120 帝王

鷹隊 93:113 公牛

火箭 129:112 勇士

溜馬 121:106 巫師

活塞 122:102 紐約人

爵士 106:104 76人

快艇 124:129 公鹿

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