【利曼戰】文尼大反擊：睬你都嘥氣

英超今個周日上演榜首大戰，由利物浦主場對曼城，日前曼城主帥哥迪奧拿就先出招玩心理戰，竟然公開插「紅軍」前鋒沙迪奧文尼係「插水怪」，話佢成日插水博12碼，結果文尼今日就回應，話哥帥只係想影響球證執法，真係睬佢都嘥氣。

對於被指「插水」，文尼回應幾令人意外：「如果可以的話，我都會再『插水』。如果『插水』可以幫我博到12碼，咁我一定會盡力做囉！但正如高普所講，我係唔會『插水』，哥迪奧拿咁講，只係想引起球證注意，呢個係聰明做法，而我只會踢好我嘅比賽。我唔介意佢講乜，因為呢啲都係足球一部份。我唯一要講，係我會為球隊做好準備，盡一切辦法幫助球隊。」

文尼上場英超被指「插水」被罰黃牌，但佢強調自己係無辜：「當時對方肯定掂到我，或者唔係12碼，球證都冇判罰，而佢反而罰咗我一面黃牌。我唔介意嘅，呢種情況喺球賽成日發生，有時球員『插水』會有12碼，有時應該判罰就冇判，你只可以接受。」似乎哥帥嘅心理戰對文尼零作用喎！

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