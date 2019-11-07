本田圭佑落實再戰荷甲　新波衫即賣搶錢

日本名將本田圭佑終於有班落喇！呢位現任柬埔寨國家隊主帥經歷過多次網上搵工，早前終於得到嚟荷甲維迪斯試腳嘅機會，33歲嘅依家成功獲得取錄，同維迪斯簽約到季尾，而佢嘅33號新波衫，已經喺網上有得賣喇！

自從2007/08球季季中開始離開日本發展，想當日本田圭佑第一站就係荷甲，不過當年佢效力嘅係芬洛。之後呢位進攻中場先後踢過莫斯科中央陸軍、AC米蘭同墨爾本勝利，只係估唔到今次重返荷甲。本田圭佑話：「我好耐冇喺荷蘭踢波，希望球迷仲記得我。無論如果，我都會盡力去踢，爭取成為重要球員，我期待住為球迷而戰。」

本田圭佑之後，仲提到一個大家估唔到嘅加盟維迪斯原因：「能夠喺芬洛之後再着起黃黑色波衫，呢個都係我額外動力來源。」雖然維迪斯體育總監阿拉赫話簽本田圭佑，係為咗解決球隊嚴重傷病問題，但其實開拓亞洲市場亦明顯係關鍵。事實上，維迪斯喺本田圭佑簽約之後，已經即刻將佢件33號波衫喺官網上架，賣89.95歐元，真係有買趁早呀！

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