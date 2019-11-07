【人物誌】皇馬新朗拿度中三元勁到癲

西甲班霸皇家馬德里尋晚喺歐聯踢出漂亮一仗，主場以6比0大炒加拉塔沙雷，其中今季先加盟嘅巴西超新星洛迪高高斯，仲以18歲301日成為歐聯史上第3年輕中三玩嘅球員，僅次於皇馬前輩魯爾同前曼聯名將朗尼。被外間譽為「新朗拿度」嘅洛迪高高斯，賽後話自己今次係夢想成真，但就話唔敢去同傳奇「大哨」做比較。

洛迪高高斯今場開波7分鐘內就已經梅開二度，到補時階段整多粒，完成帽子戲法，值得一提，佢今場3個入波係分別來自左右腳同頭槌，簡直係個「完美三元」。更加搞笑但又係慘情事實係，洛迪高高斯今季僅曾為皇馬4次擔正，已經入咗5球，佢嘅總「士哥」係較喺今夏高價加盟嘅夏薩特同盧卡祖域嘅入球總和更多，都咪話唔犀利。

2018年以5,200萬美元加盟嘅洛迪高高斯，直到今年初先正式向皇馬報到。能夠極速企穩陣腳兼有好表現，真係令人難以想像。高斯賽後話：「能夠喺完場聽到巴拿貝球迷高唱我個名，實在係夢想成真，我今晚真係好開心。所有嘢都嚟得較我預期更快，但我必須冷靜同繼續每日努力。」

對於畀人將佢同「大哨」拉埋做比較，高斯話：「我真係唔想同朗拿度有任何比較，因為佢係足球壇史上最佳，亦係我哋國家最佳。」夠晒踏實，真係大把前途呀！

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