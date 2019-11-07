港超聯　第6周得一隊轉陣贏到波咋！

因傷兵問題或戰術部署需要，第6周「中銀人壽香港超級聯賽」中，多隊都轉換陣式出擊，但總終只有和富大埔能夠奏捷。經歷頭4場3和1負不勝後，上季盟主和富大埔終於「開齋」，作客以3比1擊敗佳聯元朗，並以這場勝仗送別賽後請辭的主教練郭嘉諾。

【佳聯元朗 1比3 和富大埔】

主場出擊的「橙軍」繼續以「442」出戰，但因王睿傷、羅振庭病，致個別位置須作出人腳變動，原任防守中場有穩定發揮的曾至孝移後，夥拍法比奧鎮守中路，右閘換上彭超然；中場繼續由基斯及米基爾策動，雙箭頭則由祖連奴夥拍久未披甲的葉子俊組成。陣式依舊，人面雖未致全非，但整體發揮或多或少受到影響，而開賽僅2分鐘便大意失守、整個下半場要打少一人，以及客軍「走甩」最少一個12碼，都是該隊落敗的主要原因。左翼卡真奴表現未如理想，埋門把握「無腳好波」；門將葉嘉宇處理兩邊傳中高波仍須多下苦功。

據悉，自「菁英盃」分組賽3比5先勝後敗於富力R&F一役開始，「綠戰士」的排陣和調動都已由「雙帥」之一的馮凱文決定，陣式亦由季初的「343」轉踢「433」。之前主場對傑志出任左中場「踢到曉飛」的楊賜麟，是役調任右閘，與客串左後衞的孫銘謙，以及雲美亞斯和杜度兩員中路大將組成4人防線；之前「菁英盃」對富力R&F多次使出「眼神防守」的麥保美，繼續正選上陣擔任防守中場，之前有表現的陳文輝和唐道碧，雙雙失去正選。「3箭頭」辛祖配合金玟基和勞高，進攻方面威力十足，但辛祖外兩人防守意識一般，遭對方反擊時鮮會主動參與逼搶，加上金玟基半場過後例大跌Watt，致前場和後場球員之間的距離愈拉愈開，下半場被追回一球，正是這環境下被主隊反擊所致。最終，整個下半場打多1人的「綠戰士」，憑兩球高波成功「屈機」致勝。消息指這場勝仗後，「嘉諾Sir」向會方請辭，該會已於周三(6日)公布相關消息。

【富力R&F 5比1 理文】

爭標熱門富力R&F假主場燕子崗體育場，迎戰賽前失分最少的「奇兵」理文。主隊對上一周聯賽以8比0喪炒佳聯元朗，故作客的理文亦有備以來，轉用「4141」陣式，試圖減低對方邊路球員的威力；中場收起防守意識薄弱的亞哥斯達，在顏樂楓和沙普夫後再放一個劉學銘，加強中場掃蕩力度。惟因後防主將列斯奧有傷未癒，中堅余煒廉的拍檔換上了巴西援將迪迪奧高；進攻重任則繼續落在尼迪利、基華尼頓和鄭兆均身上。

客軍變陣出擊，主隊亦有針對式部署，防守上盡量以雙人夾擊尼迪利，盡量阻止其「攞波」；理文角球戰術多變，故每次都安排林志堅上前，干擾對方開出短角球，「焗開長」下較易防禦。進攻上不斷轉左、右兩邊，待對方後防移動期間出現空位，便立即憑側擊炮製埋門。最終，兩隊主帥各施各法下，富力R&F以5比1打破理文聯賽不敗身，迪布利在16分鐘便為球隊打開紀錄乃關鍵，至於外援埋門質素秤先，以及客軍有主將因傷缺陣，都屬主隊致勝原因。

【標準流浪 1比1 傑志】

因中堅斯薩和前鋒巴辛停賽，中堅杜馬思受傷，加上對手是傑志，主場出擊的標準流浪，索性排出「541」陣式，屯重兵於後防，全心全意打反擊。後場「兄弟多」，防線縮得頗後外，受傷兵問題嚴重困擾的傑志，進攻上大打折扣，令標準流浪失球後，大部分時間都未有受到太大威脅。反擊方面，前線的安基斯不斷藉速度搵着數，但論搶鏡怎都不及回歸的隊友林學曦，全場多次作出具睇頭的攻門，若非運滯先有飛頂被郭劍橋救到，後有勁射中柱，當早為球隊取得入球了。

盧卡斯、蘇沙、艾里奧因傷倦勤，洛迪古斯傷愈尚未十足，令不再堅持排「4231」、復用「433」陣式的傑志總教練施利斯高域，未克排出最強陣容出戰。黃洋客串中堅夥拍李毅凱，防守中場由林恩許出任，開季一直擔任「4231」2其中一員的基爾頓獲解放，與「小鞠」齊任進攻中場；前鋒線則由費蘭度、鄭展龍和羅梓駿組成。進攻上幾乎全集中在左路的費蘭度，惟面對主隊大部分時間7至8個球員組成的防線，根本難以完成一次具組織性的進攻；位置上似乎不太合鄭展龍發揮，加上日波烈日當空下，「泡泡龍」的體能消耗得極快。最後在90+5輸掉一球12碼被追和，支持者當然感到不值，但自27分鐘領先一球，一直到下半場中段多打一人，始終未能再添入球，這方面卻實需要檢討，對症下藥。

【愉園 1比2 東方龍獅】

上月首度主場出擊有好表現的愉園，依舊排出「532」陣式迎戰東方龍獅，中場黎培基繼續獲交託重任，與馬希卡歷在中場策動攻勢；前鋒加維蘭因傷未能上陣，朱偉鈞的前鋒拍檔換上袁世傑。或許主場對香港飛馬一役，上半場把握對手未有壓逼，由「532」轉「352」產生出極大威脅，是役客軍明顯「做足功課」，甫開賽即前場緊逼，令「快活谷」防線愈縮愈後，混亂頻生，不要說上腳的機會，就連清脆解圍也有難度，結果僅22分鐘便落後兩球。憑罰球織扳回一球後，防線推前，整體發揮才改善過來，奈何兩位年青前鋒，面對艾華度和基頓兩名力量型後衞，始終無法嘗到甜頭。

為免重蹈香港飛馬覆踐，續踢「433」陣式的東方龍獅，一開波即全面逼搶，致主隊後防「亂晒大籠」，慕沙多次藉走位及與隊友撞牆，令主隊中堅摩域治失位；賽後榮膺「直播賽事最佳球員」的迪高，憑一己之力，不僅成功箝制馬希卡歷利動反擊，其在中場線控制節奏和分波的發揮，較進攻中場黃威還要搶鏡。是役所見，一旦遇上「非主攻型」球隊，施以強攻始終不是東方龍獅所長，這方面若未能有所改進，當成為該隊爭標路上一大障礙。

【香港飛馬 2比2 冠忠南區】

於盃賽保持全勝的香港飛馬，回歸港超戰線，卻遇上主力傷患問題，文迪斯、陳肇麒和梁興傑均未克披甲；馬高斯則紮住上陣，夥拍雷傑名組「4231」中的2。「老大哥」陳偉豪出任正選，在其指揮下讓之前演出滾水淥腳的米高加斯洛，發揮淡定了許多。進攻上，或許客軍注意力都集中在佐佐木周身上，令在「3」分任左、右中場的李藹軒和陳曉鋒，獲得不少空間發揮，表現活躍。其中查理士後備入替後建功的一球，正是由李藹軒助攻，「肥頭」在右路多次與大衞拉菲爾及佐佐木周打「One two」落底線傳中亦見效率，連同雷傑名3人均屬執行性極高的年輕球員。領先兩球下未能贏波，馬高斯傷出，以及客軍迅速追回一球都是原因，當然若非門將張春暉在補時階段所作的「錯誤決定」，贏波3分已袋袋平安。香港飛馬會方在比賽後翌日公布，因紀律問題與張春暉解約。

冠忠南區保持一貫比賽作風，「532」陣式先求穩守，再伺機製造反擊機會，下半場比圖兩度「老貓燒鬚」，遭主隊領先兩球後，「無退路」之下發揮凌厲後勁，乘馬高斯退下火線，「按掣」換入迪亞高和查維斯，面對主隊下半場中段後的密集防守，看像主導了形勢，但重複地以列文或迪亞高在左路策動側擊，並未能產生足夠威脅。但落後下，冠忠南區球員的拚勁確值得嘉許，球員體能更值一讚，這點從左後衞許宏鋒在補線階段，仍能喪跑一大段爭取埋門，可見一斑。